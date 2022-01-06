Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası

Kahramanmaraş’ta pitbull cinsi köpeğin çevreye ve yoldan geçen insanlara rahatsızlık verdiği iddiasıyla köpeğin sahibine 14 bin 982 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi’nde ikamet eden M.A. (60) isimli şahsın kimliksiz pitbull cinsi köpek beslediği, çevreye ve yoldan geçen vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddiası ve ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma önleyici kuvvet ekiplerinin çalışmasında tespit edilen köpeğin sahibine, kanunun 14-L maddesi gereğince 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, köpeği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.