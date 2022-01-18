Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.