Kahramanmaraş’ta pes dedirten görüntü

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki tırın kapısına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan bir kişi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş Göksun karayolu Tekir mevkisinde bir başka araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler, bu kadarına da olmaz dedirtti.

Plakası öğrenilemeyen bir tır, seyir halindeyken tırın ayna demirine ve kapısına tutunan bir kişinin yolculuk yaptığı görülüyor. Tehlikeli yolculukta sürücü ve yolcunun birbirleriyle sohbet ettiği görülüyor.

Bu sırada görüntüyü kaydeden kişi ise, “Evet bakın, sonra da diyorlar ki kaza var. Ölecek yer arıyor görüyorsun” diyerek tepkisini dile getiriyor.