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Kahramanmaraş’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Asayiş 04.09.2022, 12:16
Kahramanmaraş’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Rıdvan Akca (27), idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kent merkezi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Rıdvan Akca ve yolcu M.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaralı M.A.’nın ise sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

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