Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.