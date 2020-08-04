Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Ahir Dağı Tömek mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

2 helikopter, 3 arazöz ve 8 personel ile müdahale eden ekipler 1 saatte yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.