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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Asayiş 29.07.2021, 10:38
Kahramanmaraş’ta orman yangını
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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 2 itfaiye, 1 eskvatör ve 15 personel sevk edilerek müdahale edildi. Kontrol altına alınarak 2 saatte söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
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