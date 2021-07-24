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Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Asayiş 24.07.2021, 19:14
Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.