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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Asayiş 24.07.2021, 19:14
Kahramanmaraş’ta orman yangını
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Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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