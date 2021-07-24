Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.