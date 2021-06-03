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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Asayiş 03.06.2021, 20:18
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Musalar mevkinde ormanlık arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alındı yangına havadan ve karadan destek verildi. Yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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