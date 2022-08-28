Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, yangın ilk müdahale ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale ediyor.