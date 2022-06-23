Son Dakika
Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü.
Asayiş 23.06.2022, 16:01
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arozöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale edildi.
Hava ve karadan müdahale edilen yangında, 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın sonrası ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.