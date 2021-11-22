Kahramanmaraş’ta müstakil ev alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Alevlerin sardığı evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Yabancı uyruklu ailenin kiracı olarak yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve evdeki eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Atila Kebapçı’nın girişimleriyle evsiz kalan yabancı uyruklu 4 çocuklu aile başka bir ikamete yerleştirildi.