Kahramanmaraş’ta mobilya mağazasında yangın
Kahramanmaraş’ta bir mobilya mağazasında çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın sonunda yaklaşık 20 milyon liralık maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş’ta bir mobilya mağazasında çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın sonunda yaklaşık 20 milyon liralık maddi hasar oluştu.
Yangın, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’ndeki bir mobilya mağazasında çıktı. Gece geç saatlerde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen büyüyen yangında alevler adeta geceyi gündüze çevirdi. Mağazadaki ahşap ürünlerin de tutuşmasıyla birlikte alevler metrelerce yükseldi. Elbistan itfaiyesine ek olarak çevre ilçelerden de araç takviyesi yapıldı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik zorlu çabasının ardından kontrol altına alındı.
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmazken, mağazadaki ürünlerin tamamına yakını yanarak küle döndü. Yangında oluşan toplam hasarın yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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