Kahramanmaraş’ta minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı kaza anı kamerada

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde meydana gelmiş, H.I.’nın kullandığı 46 H 0278 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken Veysel Uçama idaresindeki 80 GE 244 plakalı minibüsle çarpmıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan yolcular Ş.B, H.K. ve S.N. yaralanmış, minibüs sürücüsü Veysel Uçama hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüs ve otobüsün seyrettiği, minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek şeridinde giden halk otobüsüne çarptığı görüldü.

Kaza sonrası soruşturma sürüyor.