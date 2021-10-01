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Kahramanmaraş’ta metruk evde yangın

Kahramanmaraş’ta metruk bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Asayiş 01.10.2021, 17:43
Kahramanmaraş’ta metruk evde yangın

Kahramanmaraş’ta metruk bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde eski kullanılmayan bir evde çıktı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri de bölgende güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma işlemleri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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