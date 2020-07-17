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Kahramanmaraş’ta kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar
KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAK İSTEYEN BİRİ KADIN 3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 17.07.2020, 18:25
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmak isteyen biri kadın 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen biri kadın 3 kişi polis ekiplerince takibe alındı. Afşin ilçesinde bir süre takibe alınan şüpheliler, Elbistan ilçesine geçiş yaptığında polis harekete geçti. Gözaltına alınan E.K. (21), F.K. (20) ile K.G.’nın (19) üst aramasında 5’i sahte 6 bileklik ele geçirildi.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
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