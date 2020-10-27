Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki bir fabrikanın depo bölümünde çıktı. Pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, çok sayıda pamuk balyası zarar gördü. Olay yerine gelen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.