banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı

Kahramanmaraş’ta kız meselesi cinayetle bitti

Kahramanmaraş’ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Asayiş 15.11.2020, 18:01
2
Kahramanmaraş’ta kız meselesi cinayetle bitti

Kahramanmaraş’ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
az bulutlu
banner378