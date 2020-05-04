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Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk

KAHRAMANMARAŞ’TA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALKMASIYLA KAHRAMANMARAŞ’TA SÜRÜCÜLER, TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk

KAHRAMANMARAŞ’TA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALKMASIYLA KAHRAMANMARAŞ’TA SÜRÜCÜLER, TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:57
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Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Kahramanmaraş’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla sürücüler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Dünya’da salgın ilan edilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda 1 Mayıs’ta alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Pazar gecesi saat 24.00 ile sona ermesiyle Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, özel araçlarıyla trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kısıtlama kararının kalkmadan yola çıkan bazı araç sürücülere polis ekipleri tarafından idari yaptırım uygulanırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için denetimler sürüyor.

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