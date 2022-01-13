Kahramanmaraş’ta kendini araçların önüne atan genç yaralandı

Kahramanmaraş’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.

Onikişubat ilçesi Karamanlı Kavşağı alt geçidinde A.E.A. isimli genç, kendini araçların önüne attı. H.A. idaresindeki 46 ND 233 plakalı otomobil, yola atlayan A.E.A’ya çarpmamak için manevra yapmaya çalışsa da aynı istikamette seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 34 VN 5894 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aracın önüne atlayan A.E.A’ya çarptı. Kazada otomobilin çarpması ile yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.