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Kahramanmaraş’ta kayıp 3 kişi için kuyuda arama

Kahramanmaraş’ta kayıp 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna atıldığı ihbarı üzerine savcılık tarafından olay yerinde arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 07.08.2022, 14:40
Kahramanmaraş’ta kayıp 3 kişi için kuyuda arama

Kahramanmaraş’ta kayıp 3 kişinin aile içinde öldürülerek su kuyusuna atıldığı ihbarı üzerine savcılık tarafından olay yerinde arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde daha önce kayıp olarak bildirilen 3 kişinin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarını aldı. Savcılığın talimatıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tek katlı ev ile çevresinde inceleme yaptı. Olay yerine getirilen yaşlı bir kadınla keşif yapıldıktan sonra 3 kişinin cesedinin gömüldüğü iddia edilen yerde iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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