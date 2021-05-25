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Kahramanmaraş’ta kaybolan kız çocuğu Mersin’de bulundu

Kahramanmaraş’ta kız arkadaşıyla kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu, 28 gün sonra Mersin’de bulundu.

Asayiş 25.05.2021, 15:34
Kahramanmaraş’ta kaybolan kız çocuğu Mersin’de bulundu

Kahramanmaraş’ta kız arkadaşıyla kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu, 28 gün sonra Mersin’de bulundu.

Duran ve Hatice G. çiftinin kızı Fatmagül G. iddiaya göre, 27 Nisan tarihinde evlerine gelen kız arkadaşı N.A. ile kayıplara karıştı. Polis ekiplerince araştırılan kız çocuğu, Mersin’deki bir alışveriş merkezi çevresinde bulundu.

Fatmagül’ün babası ise sevindirici haber sonrası Mersin’e gideceğini söyledi. Baba Duran G., kızını kaçıran ve ona yardım eden üç kişi hakkında da şikayetçi olacağını söyledi.

Mersin polisinin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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