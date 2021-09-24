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Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Asayiş 24.09.2021, 19:50
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği görevlilerimizce kaçak sigara ve tütün ürünlerin ticaretinin önlenmesine yönelik Yusuflar ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde depo olarak kullanılan iki ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan arama işlemi neticesinde 425 bin 600 adet boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin adet sigara fitre pamuğu ele geçirdi. Olayla ilgili A.E, A.Ç. ve M.E. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

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