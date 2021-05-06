banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Kahramanmaraş’ta kaçak kazıya suçüstü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, çeşitli dönemlere ait sikke ve objelerle yakalandı.

Asayiş 06.05.2021, 10:57
Kahramanmaraş’ta kaçak kazıya suçüstü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, çeşitli dönemlere ait sikke ve objelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde devriye esnasında kaçak kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, 37 adet sikke, 5 adet obje, 1 adet yüzük, 2 adet ok ucu olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ile birlikte 1 adet yüzey arama ve tarama aracı ve 1 adet keser ele geçirdi.

Olayla ilgili F.Y. gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu