Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetçik Mahallesi kırsalında 220 metre telefon kablosu yakmaya çalışan F.D. (27) ve T.İ’yi (31) yakaladı.

Yapılan kontrolde, ele geçirilen kabloların Andırın ilçesi Arıklar ve Darıovası mahalleleri ile Onikişubat ilçesi Yenicekale Mahallesinde bulunan telefon şirketine ait telefon direklerinden keserek çaldıkları tespit edildi.

Yakalanan F.D. (27) ve T.İ.(31) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Elbistan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.