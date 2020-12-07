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Kahramanmaraş’ta iş makinesi kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta kullandığı iş makinesi ile kaza yapan genç, hayatını kaybetti.

Asayiş 07.12.2020, 00:07
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Kahramanmaraş’ta iş makinesi kazası: 1 ölü
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Kahramanmaraş’ta kullandığı iş makinesi ile kaza yapan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Nacar Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait iş makinası ile çalıştığı bölgeden dönüş yapan Mustafa İlmeç (21), kullandığı iş makinasının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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