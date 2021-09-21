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Kahramanmaraş’ta iplik fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Asayiş 21.09.2021, 22:55
Kahramanmaraş’ta iplik fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun duman altında yangına müdahalesi sürerken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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