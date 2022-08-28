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Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.
Asayiş 28.08.2022, 16:45
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.
Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.
Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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