Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonlarına 17 tutuklama

Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık operasyonlarından gözaltına alınan 21 kişiden 17’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Çalışmada şüphelilerin adreslerini takibe alan ekipler, aynı zamanda hırsızlık suçlarının önüne geçmek için sokak çalışmaları da gerçekleştirdi. Sokak sokak takip yapan polis, şüpheli dolaşan her şahsı da detaylı olarak incelemeye aldı. Şüphelilerle ilgili çalışmasını tamamlayan polis, belirlediği adreslere ve sokakta tespit ettiği şüphelilere yönelik 3 gün üst üste operasyonlar yaptı. Operasyonlarda hırsızlık suçundan aranan ve aralarında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan 21 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 21 şüpheliden evden hırsızlık suçlarından 8.5 yıl hapis cezası ile aranan Nihat E. (26), 5 yıl hapis cezası ile aranan Erol D.(44), 4.5 yıl hapis cezası ile aranan M.Sefa Y.(22), iş yerinden hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan Ahmet N.(23), evden hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan Zozan C.(25),açıktan hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan Muhammet D.(39) evden hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan M.Ali G.(33), işyerinden hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan Mehmet D.(24), evden hırsızlık suçundan 1.5 yıl ceza ile aranan Murat Ö.(22) ve hırsızlık suçundan 1 yıl ceza ile aranan Sakar Y’nin de (24) aralarında olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 4 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi.