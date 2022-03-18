Kahramanmaraş’ta hırsızlığa 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta ikametlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 6 farklı ikamet ve ikamet bahçelerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma timleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olaylarını F.G.(24), H.A.B.(18), M.A.Ö.(36), M.K.(22), Y.T.(24), E.Ç.(23) ve C.A.T.(17) isimli 7 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili, 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çalınan malzemelerden yerleri tespit edilenler sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık eşyalarını satın aldığı tespit edilen iki kişi hakkında ise, ‘Suç Eşyasının Satın Alınması’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.