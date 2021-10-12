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Kahramanmaraş’ta hırsızlığa 2 tutuklama

Kahramanmaraş’a düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş 12.10.2021, 20:01
Kahramanmaraş’ta hırsızlığa 2 tutuklama

Kahramanmaraş’a düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il dışından hırsızlık amaçlı gelen şüpheli kadınlar ve erkeklerle ilgili sıkı takip başlattı. Yapılan çalışmada şahin marka araç ile Kahramanmaraş merkeze hırsızlık yapmak için gelen şahıslar özellikle kapıları kilitli olmayan ve kamera sistemi bulunmayan binaları tercih ederek keşif yaptıklarını ve bayanların metropol binaların olduğu yerlere bırakıldığını belirleyen ekipler, aracın plakasını belirledikten sonra takibe aldı. Hırsızlık büro amirliğine bağlı ekiplerce tali yollardan gittiği belirlenen araç Türkoğlu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde kıskıvrak yakalandı. Hırsızlıktan birçok kaydı bulunan Kiraz Y. (45), Serpil Y. (26), Murat Y. (31), Eşref A. (34) isimli şahısların olduğu ayrıca hırsızlık eşyası olduğu anlaşılan el çantası içerisinde yaklaşık 30 bin lira değerinde birçok ziynet eşyası, para, altın ve saat gibi malzemelere el konuldu.

Çanta içerisinde bulunan kağıt üzerinde yazılı e-posta adresinden çalınan malzemelerin sahibine ulaşan ekipler derhal şüphelileri gözaltına aldı, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şahıslardan Murat Y. (31) ve Eşraf A. (34) serbest bırakılırken, Kiraz Y. (45) ve Serpil Y. (26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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