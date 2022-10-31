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Kahramanmaraş’ta hırsız şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta otodan hırsızlık ve bir otoyu da çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Asayiş 31.10.2022, 14:15
Kahramanmaraş’ta otodan hırsızlık ve bir otoyu da çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobili düz kontak yaparak çalan, çaldıkları araç ile 2 farklı araçtan da hırsızlık yaptıkları belirlenen M.D, H.D. ve C.D’yi yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.