Kahramanmaraş’ta hırsız şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta otodan hırsızlık ve bir otoyu da çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobili düz kontak yaparak çalan, çaldıkları araç ile 2 farklı araçtan da hırsızlık yaptıkları belirlenen M.D, H.D. ve C.D’yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.