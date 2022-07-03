banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.

Asayiş 03.07.2022, 21:35
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yorumlar (0)
24°
açık