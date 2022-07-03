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Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde yangın
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
Asayiş 03.07.2022, 21:35
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.