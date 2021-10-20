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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 şahıs tutuklandı.

Asayiş 20.10.2021, 19:16
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 şahıs tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli olarak yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen N.P. ve aynı suçtan aranması olan ihraç teğmen K.A.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A.T. ise serbest bırakıldı.

Elbistan ilçesinde ise; Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince cumhuriyet savcılığı ile koordineli yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Z.K. ve aynı suçtan 5’er yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.S. ve N.Y adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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