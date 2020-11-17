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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 17.11.2020, 16:58
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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına yönelik Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına ve ankesör aramalarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli Kahramanmaraş’ta, 1’er şüpheli ise diğer illerde yakalandı. Operasyonda halen görevde olan 1 öğretmen, açığa alınmış 1 astsubay, 4 kapatılan polis akademisi eski öğrencisi ile 2 harp okulu eski öğrencisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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