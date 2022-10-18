Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet gösteren güncel yapılanmasına-terörizmin finansmanına ilişkin olarak yürütülmekte olan soruşturmasında örgüte üye olma suçundan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılan şahısları finanse ettikleri tespit edilen şüpheliler Ö.F.Y., M.B. ve İ.K. gözaltına alındı.