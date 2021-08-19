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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi tutuklandı.
Asayiş 19.08.2021, 17:20
Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’ye üye olma suçundan aranan, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (32) isimli şüpheli, Çaglayancerit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.