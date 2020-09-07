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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
YANGIN, DULKADİROĞLU İLÇESİ FERHUŞ MAHALLESİ'NDEKİ BİR TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKTI. FABRİKANIN KUMAŞ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SONRASI FABRİKA ÇALIŞANLARI YANGINA MÜDAHALE ETTİ ANCAK BAŞARILI OLAMADI
Asayiş 07.09.2020, 02:55
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Kahramanmaraş’ta bir fabrikada çıkan korku dolu anlara neden oldu.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın kumaş deposunda çıkan yangın sonrası fabrika çalışanları yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın fabrikanın yan kısmında bulunan metal mutfak eşyası üretim tesisine de sıçrayınca İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale araçları (TOMA) ile destek verildi. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika yangınında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
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