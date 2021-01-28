Kahramanmaraş’ta ev yangını

Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi’nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.