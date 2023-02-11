Son Dakika
Kahramanmaraş’ta enkazda “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.
Asayiş 11.02.2023, 11:21
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.
Depremde yıkılan Anadolu Apartmanında ANDA ekipleri tarafından “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu. Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü.