Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Yahya Kemal mahallelerinde park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler H.K. (38) ve Y.O. (25) yakalandı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı.