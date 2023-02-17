Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta hasar gören binada mahsur kalan kediyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalara destek vermek için Kastamonu’dan da deprem bölgesine çok sayıda ekip görevlendirildi.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kastamonu Devrekani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta hasar gören bir binada mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, asansörlü merdivenle bulunduğu yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

Depremin hemen ardından yardım ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, itfaiye ekiplerinden birini de Kahramanmaraş’a gönderdiklerini kaydetti. Başkan Altıkulaç, "Bir ihbar üzerine ekiplerimiz Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan bir binaya gitti. Binanın ikinci katında bir kedinin mahsur kaldığını gördüler. 11 gündür binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak bölgede görev yapan veteriner hekimlere teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Altıkulaç, bölge insanına en iyi şekilde hizmet vermek için ekiplerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.