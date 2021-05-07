Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.B (25) ve Ş.V (30) gözaltına alındı.

2014-2016 yıllarında Suriye’de DEAŞ adına silahlı eylemlere katıldıkları iddia edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.