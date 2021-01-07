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Kahramanmaraş’ta çırçır fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Asayiş 07.01.2021, 14:23
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Kahramanmaraş’ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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