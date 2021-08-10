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Kahramanmaraş’ta cinsel içerikli ürün operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Asayiş 10.08.2021, 21:37
Kahramanmaraş’ta cinsel içerikli ürün operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Kaçak cinsel içerikli ürünlerin ticaretinin önlenmesine yönelik İsmetpaşa Mahallesi’nde ve Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ile 633 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri N.C., B.F., B.B.F şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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