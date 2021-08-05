Kahramanmaraş’ta çatı yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir binanın çatı kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında çatıda bulunan iki kişi merdiven yardımıyla çatıdan indirilirken, söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Binanın çatısında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.