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Kahramanmaraş’ta buğday tarlası yandı
Kahramanmaraş’ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 01.06.2021, 11:16
Kahramanmaraş’ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana yolu üzeri Malik Ejder Türbesi güneyindeki buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.Yangında 5 dönüm buğday tarlası yandı.