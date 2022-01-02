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Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2’si ağır 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 02.01.2022, 22:37
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, Onikişubat ilçesi Köseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (58), A.B. (25), B.N. (27) ve H.N. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, B.N. bıçakla İ.B. ve A.B.’yi yaraladı, B.N. ve H.N. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralılardan durumu ağır olan İ.B. ve A.B.’nin tedavisi sürüyor.
Olay sonrası B.N. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.