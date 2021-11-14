Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Değirmenci’yi (36) otomobille takip ederek durduran kimliği belirsiz kişiler, tartıştıkları Değirmenci ile kavga etmeye başladı. Bıçaklanan Değirmenci yere yığılırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan Değirmenci, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şahsı bıçaklayıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.