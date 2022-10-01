Kahramanmaraş’ta bakır kablo ve levha çalan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş’ta trafolardan bakır kablo ve levha çalan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 7 farklı trafodan bakır kablo ve levha çaldığı tespit edilen H.Ö.’yü yakaladı.

Yapılan incelemede şahsın, piyasa değeri 75 bin lira olduğu öğrenilen malzeme çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.